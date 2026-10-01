Nuovo Stadio Roma, a marzo inizio lavori: porterà ogni anno ricavi per oltre 150mln

Ultime Roma, arriva l'ok per lo stadio: il piano di ricavi è top a livello internazionale

La Roma avanza a grandi passi verso il nuovo stadio di proprietà. La Conferenza dei servizi ha dato il via libera definitivo per il nuovo impianto a Pietralata e ieri la FIGC ha trasmesso il progetto tra quelli in lizza per ospitare anche gli Europei (insieme all'Olimpico). L'obiettivo è generare ricavi non solo nei giorni partita, ma tutta la settimana come i principali stadi internazionali. L’inizio dei cantieri è fissato per marzo 2027 così da avere il nuovo impianto pronto nel 2030 e far disputare ai giallorossi la prima partita ufficiale nel 2031.

Nuovo Stadio Roma, i costi del nuovo impianto

Come scrive Calcio e Finanza, considerando anche l’IVA, i costi di strutturazione, gli oneri finanziari, il performance bond e la cassa minima, il fabbisogno finanziario totale sale a 1,377 miliardi. Una cifra che fotografa la dimensione complessiva dell’operazione, interamente coperta – secondo quanto emerge dal PEF – attraverso fonti di finanziamento private. I costi annui di gestione sono stimati intorno ai 30 milioni, circa il triplo rispetto ai 10 milioni considerati in precedenza.

Stadio Roma, la previsione sui maxi-ricavi: cifre top

Il PEF - si legge - prevede che il nuovo stadio generi ricavi netti per circa 154 milioni nel primo anno di attività, cioè nel 2031. Da lì, le diverse voci di ricavo sono proiettate con una crescita annua legata all’inflazione nazionale stimata, pari all’1,9% annuo. Non solo partite, ma anche eventi, hospitality, museo, tour, ristorazione, parcheggi, spazi premium e altre attività nei giorni senza gare. Nel primo anno di attività, il 2031, le principali voci di ricavo previste dal piano sono:

Ticketing: 47,8 milioni;

Premium Seating: 71,6 milioni;

Naming Rights: 7,8 milioni;

Sponsorizzazioni: 7,8 milioni;

Altri eventi: 4,4 milioni;

Food & Beverage: 4,5 milioni;

Museo e Stadium Tour: 3,5 milioni;

Parking: 3,1 milioni;

Eventi MICE: 2,1 milioni;

Merchandise Store: 1 milione.