Atalanta, Sarri perde Raspadori per l'infortunio in nazionale: c'è lesione, i tempi di recupero
L'Italia è tornata al Centro Tecnico di Coverciano dopo le prime due sfide di Nations League contro Belgio e Turchia e in vista dei prossimi impegni contro Francia e ancora Turchia. Il gruppo azzurro deve però fare a meno di Giacomo Raspadori, che ha lasciato il ritiro per fare ritorno a Bergamo. L'ex attaccante del Napoli si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff sanitario dell'Atalanta, che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra.
Raspadori, stop stimato in due settimane
I tempi di recupero vengono stimati in circa due settimane. L'Atalanta di Maurizio Sarri tornerà in campo lunedì 12 ottobre contro il Venezia e difficilmente Raspadori verrà rischiato per quella partita. Il suo rientro potrebbe invece avvenire tre giorni più tardi, in occasione della sfida casalinga contro il Pafos, sempre in base all'evoluzione del recupero dall'infortunio.
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