Ufficiale Euro 2032, in extremis si candida anche Verona: avviato l'iter per il nuovo stadio

L'Hellas Verona presenta al Comune il progetto per il nuovo Bentegodi: investimento da 300 milioni e lavori da completare entro la stagione 2031/32.

Un nuovo stadio da 30mila posti, un investimento complessivo stimato intorno ai 300 milioni di euro e l'obiettivo di candidare Verona tra le città italiane protagoniste di Euro 2032. L'Hellas Verona ha compiuto un passaggio formale fondamentale presentando al Comune il documento di fattibilità delle alternative progettuali, dando così il via all'iter burocratico previsto dalla normativa italiana sugli stadi. Il progetto punta alla completa sostituzione edilizia del Bentegodi: l'impianto attuale sarà demolito e al suo posto sorgerà un'arena ultramoderna e multifunzionale.

Nuovo Bentegodi, investimento da 300 milioni di euro

Il futuro stadio non sarà pensato esclusivamente per le partite dell'Hellas, ma dovrà vivere sette giorni su sette grazie a spazi retail, ristorazione, hospitality e intrattenimento. L'investimento sarà sostenuto in massima parte attraverso capitali privati messi in campo dalla proprietà del club scaligero, affiancati da una quota di partecipazione pubblica prevista nell'ambito della Legge Stadi. L'obiettivo è garantire all'Hellas una struttura capace di generare nuove fonti di ricavo e, contemporaneamente, permettere a Verona di entrare nella corsa per ospitare alcune partite degli Europei del 2032.

Tre anni di lavori e uno stadio temporaneo per l'Hellas Verona

Il cronoprogramma prevede circa tre anni di cantieri, con il completamento del nuovo Bentegodi fissato per la stagione 2031/32. Durante i lavori l'Hellas dovrebbe comunque continuare a giocare le proprie gare casalinghe a Verona. Il masterplan contempla infatti la realizzazione di uno stadio temporaneo attraverso l'ampliamento provvisorio dell'impianto Olivieri di via Sogare, situato accanto al Bentegodi e attualmente utilizzato dal Chievo. L'intervento avrà inoltre una ricaduta permanente sul territorio: al termine dell'operazione resterà una rete di quattro campi da calcio rinnovati, destinati al settore giovanile e al movimento femminile.