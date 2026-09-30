Ufficiale Open VAR torna in TV! L'annuncio dell'AIA: Messina svela quando potrebbe ripartire

Open VAR verso il ritorno su DAZN: Messina annuncia il progetto e parla delle possibili tempistiche.

Open VAR si prepara a tornare in televisione. La trasmissione di DAZN dedicata all'analisi degli episodi arbitrali, attraverso gli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e VAR, potrebbe presto essere nuovamente disponibile. Ad annunciarlo è stato Domenico Messina, direttore tecnico dell'AIA, durante l'incontro tra arbitri e rappresentanti dei media a Lissone. La Federazione sta infatti lavorando con il detentore dei diritti televisivi a un progetto che permetta di spiegare al pubblico alcune delle decisioni arbitrali più discusse.

Open VAR, Messina: “Non so se saremo pronti per la 6ª giornata”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Messina ha confermato che il progetto è ancora in fase di definizione e che non esiste, al momento, una data certa per il ritorno della trasmissione. Queste le sue dichiarazioni: “Non so se si chiamerà Open VAR o in altro modo, la Federazione sta studiando col detentore dei diritti un sistema che possa portare al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la 6ª giornata di campionato, ma è comunque un progetto in corso”.