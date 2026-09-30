Frosinone, Raimondo rischia il forfait: occasione Bobcek, può partire dal 1' al Maradona

Raimondo si ferma con l’Under 21 e rischia di saltare il Napoli: Bobcek può avere la sua grande occasione.

Antonio Raimondo era partito per il ritiro della Nazionale Under 21, ma un infortunio rimediato prima della gara del 1° ottobre lo ha costretto a lasciare anticipatamente il gruppo azzurro e a fare ritorno a Frosinone. Silvio Baldini lo aveva convocato per i due importanti impegni contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione ai prossimi Europei, ma l’attaccante giallazzurro non potrà scendere in campo. Uno stop che arriva in un momento particolarmente positivo per Raimondo, già autore di quattro reti in campionato, e che mette a forte rischio la sua presenza contro il Napoli di Massimiliano Allegri.

Bobcek scalpita: finora appena 19 minuti, ora può partire titolare al Maradona

L’eventuale forfait di Raimondo potrebbe regalare una grande occasione a Tomas Bobcek, centravanti slovacco arrivato in estate per rappresentare una valida alternativa nel reparto offensivo. Finora il giocatore ha collezionato appena 19 minuti, tutti nella trasferta di Marassi contro il Genoa, ma contro il Napoli potrebbe arrivare la prima vera chance dal primo minuto. Bobcek si è presentato in Ciociaria dopo una stagione chiusa con 20 gol e 6 assist e adesso avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Le gerarchie, al rientro di Raimondo, vedrebbero comunque il bomber italiano partire davanti, ma la sfida del Maradona può rappresentare per lo slovacco un’importante occasione per dimostrare di essere molto più di una semplice alternativa. A riportarlo è TuttoFrosinone.