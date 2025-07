Ufficiale Fiorentina, martedì scade la clausola di Kean e intanto è convocato: l’elenco di Pioli

La nuova Fiorentina targata Stefano Pioli sta prendendo forma. Dopo le prime dichiarazioni del tecnico, rilasciate nella giornata di oggi, domani partirà il ritiro estivo in vista della prossima stagione. Partono in 36 agli ordini del tecnico parmigiano, tra conferme, nuovi arrivati, giovani aggregati in prima squadra e giocatori rientrati dalle rispettive esperienze in prestito.

Una rosa extralarge, che chiaramente andrà sfoltita e non poco nei prossimi giorni. Tra i convocati presenti anche il portiere Terracciano - per il quale si parla di un imminente passaggio al Milan - e l'esterno Dodò (il cui futuro in viola è ancora tutto da decifrare come quello di Kean, a sua volta convocato). La clausola rescissoria dell'attaccante ex Juve, da 52mln di euro, scadrà martedì. Di seguito l'elenco completo ufficiale dei convocati.

BARÁK Antonin, 1994

BELTRÁN Lucas, 2001

BIANCO Alessandro, 2002

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

DE GEA QUINTANA David (P), 1990

DZEKO Edin, 1986

FAGIOLI Niccolò, 2001

FAZZINI Jacopo, 2003

FORTINI Niccolò, 2006

GOSENS Robin Everardus, 1994

GUDMUNDSSON Albert, 1997

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KEAN Moise Bioty, 2000

KOUAME Kouakou Christian Michael, 1997

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARÍ VILLAR Pablo, 1993

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

NDOUR Cher, 2004

PARISI Fabiano, 2000

PONGRAČIĆ Marin, 1997

RANIERI Luca, 1999

RICHARDSON Michael Amir Junior, 2002

SABIRI Abdelhamid, 1996

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990

VALENTINI Nicolás, 2001

VITI Mattia, 2002

BRASCHI Riccardo, 2006

LEONARDELLI Pietro, 2006

KEITA Bala Musah, 2007

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

Si aggregheranno al gruppo, nei prossimi giorni:

BREKALO Josip, 1998

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

NZOLA M'Bala, 1996