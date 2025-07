Sfuma un obiettivo dell'Atalanta, Ferguson sceglie la Roma: si tratta col Brighton

vedi letture

In casa Atalanta sfuma un obiettivo per il post-Retegui. L'attaccante italo-argentino a breve effettuerà le visite mediche in Olanda per poi unirsi all'Al Qadsiah e il club bergamascho tra gli attaccanti in lista - Lorenzo Lucca è uno di questi - deve depennare il nome di Evan Ferguson. L'attaccante irlandese ha infatti deciso di scegliere la Roma come prossima sua destinazione. La dirigenza giallorossa è ora al lavoro per trovare un’intesa con il Brighton, club proprietario del cartellino del classe 2004.

L’ostacolo principale resta la richiesta economica: il club inglese valuta il giocatore 45 milioni di euro per il diritto di riscatto, una cifra considerata elevata dalla Roma. Tuttavia, la volontà di Ferguson di trasferirsi nella Capitale potrebbe risultare determinante per chiudere a condizioni più favorevoli. La Roma cercherà quindi di abbassare le pretese economiche del club inglese e chiudere la trattativa nelle prossime settimane. A riferirlo è Sky Sport.