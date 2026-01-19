Super gol di Giovane annullato nel finale: Cremonese-Verona finisce 0-0
Termina sul risultato di 0-0 il match dello Zini tra Cremonese ed Hellas Verona, posticipo della 21ª giornata di Serie A. Si dividono la posta in palio le due squadre nello scontro salvezza, ma nel finale gli scaligeri sono andati vicini al colpaccio: Serdar pennella in area per Giovane che si coordina in sforbiciata e fa un super gol. La rete al brasiliano viene però annullata per fuorigioco.
