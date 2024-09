Szczesny: "Quando Bonucci parlava, io e De Ligt pensavamo sempre una cosa"

Nella sua intervista al canale YouTube di Luca Toselli, Wojciech Szczesny, ex portiere della Juve che ha dato l'addio al calcio da poche settimane, ha svelato anche un aneddoto relativo al suo rapporto con Matthijs De Ligt ai tempi della Juventus: "Io non parlavo molto. Ero molto amico di De Ligt, lui nella preparazione della partita era molto simile a me: ci facciamo i fatti nostri, non vogliamo sentire niente. C’era invece Bonucci che era l'opposto, ogni gara si caricava parlando con la squadra.

Quando accadeva io e De Ligt ci guardavamo negli occhi come a dirci: “No, non ancora…” (ride, ndr). In campo parlavo per dare indicazioni ai difensori, non per caricare la gente: la motivazione o ce l’hai dentro o non te la può dare un’altra persona. Cosa ti posso dire io per farti dare di più?".