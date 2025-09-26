Video Tifoso Inter contro Lautaro, Chivu ferma l'allenamentoe lo difende: "Andate a Milanello!"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, nel corso dell'allenamento odierno tenuto ad Appiano Gentile è intervenuto in difesa dei propri giocatori rispondendo ad alcuni tifosi presenti. In particolare, c'è stato un commento fuori luogo nei confronti di Lautaro Martinez proveniente dalla tribuna, al quale l'allenatore romeno ha risposto per le rime perdendo la calma: "Per favore, rispettate chi lavora", ha gridato, come si vede dal video qui sotto.

Bisogna considerare poi che la seduta non era aperta al pubblico, ma ad alcuni invitati provenienti da sponsor e Inter Club hanno potuto assistere al lavoro dei nerazzurri in vista della sfida contro il Cagliari domani sera, in Sardegna. dopo una retee siglata dal capitano nerazzurro infatti, un tifoso ha gridato: "Adesso fallo anche domenica". Una frase che Chivu non ha preso bene dicendo: "Non voglio sentire queste cose su domenica. Sennò andate a Milanello". Il tifoso protagonista, già identificato, difficilmente potrà usufruire di simili opportunità in futuro.