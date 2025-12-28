L'Atalanta spreca e regala, l'Inter ne approfitta: vittoria di misura a Bergamo
L’Inter espugna il Gewiss Stadium battendo 1-0 l’Atalanta al termine di una sfida intensa e giocata a ritmi altissimi. Nel primo tempo i nerazzurri di Chivu fanno meglio, creano diverse occasioni ma non riescono a concretizzare, trovando sulla loro strada un attento Carnesecchi e sprecando alcune chance importanti con Lautaro e Barella. L’Atalanta fatica a costruire, rendendosi pericolosa solo nel finale di frazione.
Nella ripresa la squadra di Palladino cresce e alza il baricentro, ma è l’Inter a colpire al 65’: errore di Djimsiti e assist immediato di Pio Esposito per Lautaro Martínez, che firma il gol decisivo. Nel finale i bergamaschi sfiorano il pari con Samardzic, che però spreca da pochi passi. L’Inter resiste, conquista tre punti pesantissimi e torna sola in vetta alla classifica.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro