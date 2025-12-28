Il Milan soffre solo nei primi 45', tris a San Siro con doppio Nkunku: Verona ko

Rischiava di essere una gara insidiosa, invece il Milan archivia il Verona con un netto 3-0 e si prende, almeno per una notte, la vetta della Serie A. Dopo la delusione in Supercoppa, i rossoneri rispondono con una prova solida, lasciandosi alle spalle le difficoltà contro le “piccole”. Allegri, senza Leao e Gabbia, ridisegna la squadra e si affida a Pulisic e Nkunku, decisivi. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo, con l’americano lesto a ribadire in rete su sviluppo da corner.

Nella ripresa il Verona accusa il colpo e il Milan dilaga. Nkunku si sblocca dal dischetto e poi firma la doppietta da pochi passi, spegnendo ogni speranza degli scaligeri. I rossoneri sfiorano anche la goleada, ma Montipò evita un passivo più pesante. Il gol finale di Orban viene annullato per fuorigioco e il Diavolo chiude con clean sheet, tre punti pesanti e la sensazione di aver ritrovato continuità e fiducia.