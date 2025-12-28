Raspadori verso il ritorno in Serie A: l'ex azzurro è più vicino alla Roma, i dettagli

Il mercato invernale della Roma entra nel vivo e lo fa con un piano chiaro e già autorizzato dalla proprietà. Come riferito dal Corriere della Sera, i Friedkin hanno infatti dato il via libera a un doppio intervento offensivo pensato su misura per Gian Piero Gasperini, con tempi e modalità ben definiti. L’obiettivo è regalare subito un rinforzo pronto e affidabile e completare l’operazione con un secondo innesto nelle settimane successive. Il primo nome è quello di Giacomo Raspadori. Il direttore sportivo Frederic Massara ha accelerato i contatti con l’Atletico Madrid, riformulando l’offerta dopo il primo rifiuto: prestito oneroso più riscatto rivisto al rialzo, una proposta che dovrebbe avvicinare la fumata bianca. L’idea è portare l’attaccante ex Napoli a Trigoria già nei prossimi giorni, così da averlo almeno a disposizione per la trasferta del 3 gennaio a Bergamo contro l’Atalanta.

Diversa la tempistica per Joshua Zirkzee. Con il Manchester United si discute sulla formula: la Roma propone un prestito oneroso da circa 5 milioni con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30, più commissioni. I dialoghi proseguono, forti anche della volontà del giocatore di lasciare Manchester. Parallelamente, Massara lavora alle uscite: Evan Ferguson potrebbe rientrare al Brighton, Artem Dovbyk è seguito dalla Premier League, mentre Tommaso Baldanzi può finire al Verona. Sul fronte difensivo, restano difficili le piste Axel Disasi e Radu Dragusin, ma il mercato giallorosso è solo all’inizio.