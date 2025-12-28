CLASSIFICA - L'Inter si riprende la vetta in solitaria, Napoli terzo a -2

Serie A
di Antonio Noto

L'Inter approfitta di un clamoroso errore difensivo dell'Atalanta e strappa tre punti pesantissimi a Palladino tornando in vetta solitaria in classifica. La squadra di Chivu chiude il 2025 da capolista con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Napoli. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.