Bologna-Sassuolo, le formazioni: le scelte di Italiano e Grosso
Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Sassuolo, match delle 18 valido per la 17ª giornata di Serie A.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga.
Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Tomasevic, Freuler, Ferguson, Sulemana, Odgaard, Dominguez, Castro Immobile.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cande, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato.
Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Odenthal, Lipani, Pierini, Vranckx, Skjellerup, Iannoni, Fadera, Moro, Cheddira.
