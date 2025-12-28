Altra frenata per il Bologna, il Sassuolo blocca i rossoblù: al Dall'Ara finisce pari

Finisce 1-1 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall’Ara, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Nel primo tempo il risultato non si sblocca, ma le opportunità non mancano: Pinamonti spreca a tu per tu con Ravaglia dopo un errore di Lucumì, Volpato colpisce il palo con un tiro a giro e dall’altra parte il Bologna va vicinissimo al gol con Dallinga, fermato da una doppia prodezza difensiva di Muric e Idzes.

Nella ripresa il match si accende subito con il vantaggio rossoblù firmato da Fabbian, bravo a finalizzare di prima su assist arretrato di Zortea. La risposta del Sassuolo arriva al 63’, quando Muharemovic pareggia di testa su calcio d’angolo, approfittando di un’uscita a vuoto di Ravaglia. Nel finale entrambe provano a vincerla: Italiano cambia tutto l’attacco, ma l’occasione più grande capita a Fadera, che spreca calciando alto. Pari che lascia qualche rimpianto a entrambe.