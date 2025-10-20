Torino, Baroni vuole festeggiare ancora coi tifosi il successo col Napoli: aperto il Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Il Torino di Marco Baroni vuole riaccendere l'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria contro il Napoli e ha deciso di aprire le porte del Filadelfia. Nella giornata di mercoledì, infatti, l'allenamento pomeridiano si svolgerà con i tifosi sugli spalti del centro sportivo: l'appuntamento è fissato per le 14.50. L'ultima seduta a porte aperte era stata lo scorso 12 luglio, quando il nuovo allenatore Baroni ebbe il "battesimo" davanti ai suoi tifosi. (ANSA).