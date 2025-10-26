Torino sotto di un gol al 45': Genoa avanti con Thorsby

Torino sotto di un gol al 45': Genoa avanti con ThorsbyTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:25Serie A
di Antonio Noto

Il Genoa chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Torino, avanti 1-0 grazie al gol di Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese sfrutta al meglio un cross di Ekhator, controlla in area e batte Paleari, schierato titolare da Baroni al posto di Israel, non al meglio della condizione.

Meglio i rossoblù per gran parte della prima frazione: la squadra di Patrick Vieira sfiora più volte il raddoppio con Malinovskyi, ancora Thorsby e Ekhator, mettendo in difficoltà una difesa granata spesso in affanno. Solo nel finale il Torino riesce a reagire, costruendo due buone occasioni che però la retroguardia ligure riesce a contenere senza troppi rischi.