Torino, tegola Vlasic dalla Nazionale: rischia di saltare il Napoli!

Torino, Vlasic si ferma con la Croazia per un problema muscolare alla coscia: a rischio la presenza contro il Napoli.

Brutte notizie per il Torino di Ignazio Abate, che rischia di perdere Nikola Vlasic in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma sabato 21 novembre. Il centrocampista croato, impegnato con la propria Nazionale durante la sosta per la Nations League, ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di prendere parte all'ultima partita della Croazia. Il classe 1997 non è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati dal commissario tecnico Slaven Bilic, facendo scattare l'allarme in casa granata. Un nuovo possibile contrattempo per Abate, che attende aggiornamenti sulle condizioni di uno dei giocatori più importanti della propria squadra.

Torino, infortunio Vlasic: problema alla coscia, Abate attende notizie per Napoli

Secondo quanto riportato da ToroNews, Vlasic avrebbe accusato un problema al muscolo posteriore della coscia durante l'allenamento di sabato con la Nazionale croata. Un fastidio che ha spinto lo staff tecnico a escluderlo dall'ultima gara di Nations League, in attesa di valutazioni più approfondite. Nelle prossime ore saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire l'entità del problema e stabilire gli eventuali tempi di recupero. La situazione viene seguita con attenzione dal Torino, considerando la vicinanza della trasferta contro il Napoli. La presenza di Vlasic resta dunque in dubbio e soltanto gli aggiornamenti medici potranno chiarire se il centrocampista sarà a disposizione di Abate per la ripresa del campionato.