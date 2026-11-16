Calciomercato Napoli, Schira: "Neres può partire a gennaio, due club interessati". Le ultime su KDB

Nicolò Schira svela il futuro di Neres, Lang, Lucca e De Bruyne e il retroscena su Allegri.

Il giornalista Nicolò Schira, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulle possibili operazioni del Napoli nella prossima sessione invernale. L'esperto di mercato ha spiegato come il Napoli stia cercando di liberare risorse economiche per intervenire soprattutto in attacco: “Il Napoli farà qualcosa sul mercato degli esterni offensivi, anche per cercare di ricavare un budget da destinare all'acquisto di una punta, perché Lorenzo Lucca è in uscita, ma partirà probabilmente in prestito. Oggi è difficile trovare acquirenti disposti a investire su Lucca. È molto più probabile che venga ceduto in prestito per consentirgli di giocare con continuità e, perché no, rilanciarsi. Se dovesse fare bene, magari qualche società potrebbe esercitare un eventuale diritto di riscatto e acquistarlo. Altrimenti tornerebbe al Napoli, ma con una valutazione migliore potrebbe diventare una pedina di scambio nella prossima estate. Questo è il ragionamento che sta facendo il Napoli”.

Schira ha poi allargato il discorso alle altre possibili partenze: “Lucca è in uscita, Beukema è in uscita, De Bruyne è vicino all'addio, con il PSV che rappresenta una pista molto calda. E, come vi ho già raccontato, bisogna seguire con attenzione anche la vicenda Anguissa. Non c'è l'accordo per il rinnovo del centrocampista franco-camerunense e a giugno l'addio appare pressoché scontato. Attenzione, però, perché già a gennaio il Napoli potrebbe cercare di ottenere un indennizzo, qualche milione utile da reinvestire sul mercato. Sarebbe inutile trattenerlo fino a giugno per poi perderlo a parametro zero”.

Lang sorpassa Neres nelle gerarchie: “Allegri lo ha rilanciato”

Uno dei passaggi più interessanti riguarda il cambiamento delle gerarchie tra Noa Lang e David Neres. Secondo Schira, l'olandese avrebbe conquistato maggiore considerazione da parte di Allegri, mentre il brasiliano potrebbe essere sacrificato sul mercato. “Tornando agli esterni offensivi, tra Lang e Neres è cambiato un po' il borsino. Il Napoli, durante l'estate, avrebbe ceduto Lang se fosse arrivata una proposta concreta e interessante. Si è parlato di tante possibili destinazioni, ma alla fine non sono mai arrivate offerte davvero significative. Oggi, invece, Lang è praticamente un titolare. Ha i suoi alti e bassi, ma ha segnato gol importanti, realizzato giocate e fornito assist. Fa parlare di sé anche fuori dal campo e ogni tanto sui social perde un po' la bussola, ma sul terreno di gioco ha dato segnali di risveglio. È un calciatore che Allegri ha sicuramente rilanciato e rivalutato, almeno in parte. Non voglio dire tantissimo, ma un po' certamente sì. Tutto sommato, ad Allegri piace, al di là di qualche bizza comportamentale. Per questo oggi Lang è più centrale nel progetto tecnico rispetto a Neres”.

Il retroscena: “Allegri aveva già bocciato Neres alla Juventus”

Schira ha quindi raccontato un retroscena di mercato risalente all'esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, quando Giovanni Manna avrebbe voluto portare Neres in bianconero. “Tra l'altro, Allegri aveva già bocciato Neres ai tempi della Juventus, quando Manna avrebbe voluto portarlo in bianconero. Vi racconto un retroscena: quando Neres era al Benfica, Allegri non diede il proprio assenso all'operazione e fu preferito anche Di Maria, che era ormai una vecchia gloria. L'esperienza dell'argentino alla Juventus non ha lasciato grandissime tracce, ma resta il fatto che Neres era già stato scartato da Allegri”.

Neres, due club brasiliani preparano l'offerta: possibili novità a dicembre

Il futuro dell'esterno brasiliano potrebbe essere lontano da Napoli. Schira ha riferito dell'interesse di due società del Brasile, che avrebbero già avviato valutazioni economiche e contatti con il suo procuratore Giuliano Bertolucci. “Il brasiliano, inoltre, ha spesso problemi fisici. La sensazione è che il suo futuro vada seguito con attenzione, anche perché due club importanti del Brasile, dove oggi circolano molti soldi, sarebbero pronti a farsi avanti con delle offerte. Bisogna ricordare che in Brasile, come in altri campionati sudamericani, la stagione segue l'anno solare. Per questo la finestra di gennaio è quella nella quale si possono realizzare anche operazioni molto importanti. Ci sono due società brasiliane che stanno studiando i numeri dell'eventuale operazione: il costo del cartellino, l'ingaggio, la fattibilità complessiva e la disponibilità di Neres. Hanno già parlato con Giuliano Bertolucci, procuratore dell'esterno offensivo brasiliano del Napoli. Mi aspetto che nel mese di dicembre possa arrivare qualcosa di concreto e che una o due proposte dal Brasile vengano presentate al Napoli”.

Infine, l'esperto di mercato ha indicato altre possibili destinazioni per Neres, pur sottolineando le incognite legate a un eventuale trasferimento in Russia. “Attenzione anche al mercato russo, dove da sempre c'è un debole per i talenti brasiliani. È chiaro che Neres ha giocato in Ucraina, nello Shakhtar Donetsk, e non so se, anche per motivi geopolitici, prenderebbe in considerazione una proposta proveniente dalla Russia. Il suo procuratore, invece, ha già portato tre o quattro assistiti in quel campionato, con operazioni economicamente molto sostanziose e remunerative. Neres è un ex Shakhtar, è molto legato all'Ucraina e, considerando tutto quello che è successo con la guerra, non so se accetterebbe un'offerta particolarmente ricca dalla Russia. Non voglio fare populismo né entrare in questioni politiche delicate. Sto parlando di calcio e di mercato. Vedremo, perché anche da quella direzione potrebbe muoversi qualcosa. Lo stesso discorso vale per la Turchia. Insomma, David Neres non è più un ragazzino, ma resta un giocatore che può fare gola a diverse società, soprattutto in determinati mercati. È chiaro che il Napoli, da un'eventuale cessione, probabilmente non ricaverebbe una cifra particolarmente elevata”.