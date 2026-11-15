Milan, Amorim fa meglio di Allegri e Fonseca: il dato dopo 11 giornate sorprende

Milan, Amorim conquista 24 punti in 11 giornate e supera Allegri e Fonseca: solo il Pioli del 2022 aveva fatto meglio.

Il Milan di Ruben Amorim cerca continuità dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti, ma i numeri delle prime undici giornate di Serie A premiano il tecnico portoghese. Nonostante le difficoltà incontrate soprattutto nelle competizioni europee, i rossoneri hanno conquistato 24 punti in campionato, occupando il quarto posto in classifica a cinque lunghezze dalla Lazio capolista, prima a quota 29. Un rendimento superiore a quello registrato nella passata stagione con Massimiliano Allegri, quando il Milan aveva raccolto 22 punti nelle prime undici partite, due in meno rispetto all'attuale gestione. All'epoca, però, i rossoneri erano terzi insieme al Napoli, a soli due punti dalla coppia di testa formata da Roma e Inter.

Milan, Amorim supera Allegri e Fonseca: per trovare una partenza migliore bisogna tornare a Pioli

Il confronto con le ultime stagioni conferma la crescita numerica del Milan di Amorim, che ha fatto meglio anche rispetto alle ultime gestioni di Stefano Pioli e alla parentesi di Paulo Fonseca. Per trovare un rendimento superiore ai 24 punti attuali dopo undici giornate bisogna risalire alla stagione 2022/23, quando il Milan allenato da Pioli ne aveva conquistati 26, cinque in meno rispetto allo stesso momento dell'annata dello Scudetto. Nell'ultima stagione del tecnico emiliano i rossoneri si erano fermati a 22 punti, mentre con Fonseca il bottino era stato di appena 17. Amorim ha dunque realizzato la migliore partenza del Milan nelle ultime quattro stagioni, pur dovendo ancora trovare quella continuità necessaria per avvicinarsi alla vetta della classifica.