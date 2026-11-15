Torino, Fortini torna in gruppo dopo due mesi: il terzino mette nel mirino il Napoli
Buone notizie per il Torino di Ignazio Abate, che ritrova Niccolò Fortini dopo circa due mesi di assenza a causa della pubalgia. Il giovane calciatore granata ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra al Filadelfia, mostrando segnali incoraggianti dopo un lungo periodo trascorso tra terapie, riposo e lavoro personalizzato. L'ultima presenza con il Torino risaliva al 19 settembre, nella sfida contro il Bologna, mentre l'ultima apparizione in assoluto era arrivata il 1° ottobre con l'Under 21 contro l'Armenia, quando aveva disputato 38 minuti prima di rientrare anticipatamente nel capoluogo piemontese.
Torino, Fortini recupera dall'infortunio: obiettivo convocazione contro il Napoli
Il rientro in gruppo rappresenta un passo importante verso il pieno recupero di Fortini, che ora punta a tornare a disposizione di Abate per la trasferta contro il Napoli. Dopo aver seguito un programma specifico per superare la pubalgia, il calciatore ha progressivamente aumentato i carichi di lavoro senza accusare nuovi problemi. Serviranno ancora alcune sedute per recuperare la migliore condizione atletica e ritrovare il ritmo partita, ma le sensazioni sono positive. L'obiettivo dello staff granata è consentirgli di tornare almeno nell'elenco dei convocati per la sfida contro gli azzurri, anche se la sua disponibilità definitiva dipenderà dalle risposte dei prossimi allenamenti. Un recupero importante per Abate, che potrebbe così ritrovare un'alternativa in più in vista della ripresa del campionato. A riportarlo è Torinogranata.it.
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