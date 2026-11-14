Lazio, la regola di Gattuso: "Se qualcuno ha bevuto un goccio in più, non si allena"

Il tecnico biancoceleste ha introdotto regole precise all'interno dello spogliatoio, puntando su sincerità e rispetto reciproco.

La Lazio di Gennaro Gattuso vuole sfruttare la sosta per le nazionali per preparare al meglio i prossimi impegni e dare continuità a un avvio di stagione particolarmente positivo. Alla base dei risultati della squadra biancoceleste ci sarebbe anche il metodo di lavoro dell'allenatore, che ha costruito un rapporto con il gruppo fondato su fiducia, sincerità e rispetto delle regole. Nell'edizione odierna di Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, vengono raccontati alcuni aspetti della filosofia del tecnico e le abitudini introdotte nello spogliatoio, con particolare attenzione ai cosiddetti patti non scritti tra allenatore e calciatori.

Sincerità e rispetto delle regole: la filosofia di Gattuso

Tra i principi richiesti da Gattuso c'è soprattutto la trasparenza nei rapporti con i giocatori. Un esempio riguarda proprio il comportamento da tenere dopo una serata in cui si è alzato un po' il gomito, come spiegato dallo stesso allenatore: “Se uno mi dice di aver bevuto un goccio in più la sera, non lo faccio allenare. È capitato anche a me. Preferisco la sincerità”. Il tecnico ha poi sottolineato la necessità di adattare il proprio approccio alle caratteristiche delle nuove generazioni di calciatori, diverse rispetto al passato. Da qui la scelta di concedere maggiore libertà su alcuni aspetti, pretendendo però la massima disponibilità quando si tratta di seguire le indicazioni tattiche e di lavorare per il bene della squadra: “L'attuale generazione di calciatori è diversa dalle precedenti. Ho capito che avrei dovuto lasciarli fare per poi pretendere, e ottenere, massima collaborazione su due o tre concetti”.