Tutto sul Lecce di Di Francesco: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi
Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Lecce del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 non senza dubbi considerando i tanti talenti portati, come sempre, dalle intuizioni del ds Corvino: dubbio a centrocampo tra Helgason e Berisha, in attacco Banda e Pierotti partono leggermente avanti ma attenzione a Tete Morente ed al nuovo acquisto Sottil. È arrivato anche baby Camarda per l'attacco, ma Krstovic per adesso è ancora tra i titolari della squadra pugliese: se resta il posto è suo, ma attenzione al mercato perché è uno dei nomi che si può spostare negli ultimi giorni.
LECCE (4-3-3) probabile formazione - Falcone; Veiga/Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason/Berisha; Pierotti, Krstovic/Camarda, Banda/Morente/Sottil.
CALCI PIAZZATI - Punizioni: Krstovic, Tete Morente, Ramadani, Gallo, Helgason
Corner: Tete Morente, Gallo, Ramadani, Helgason, Sottil
Rigori: Krstovic/Camarda
Acquisti: Perez (d, Curicò Unido) Kouassi (d, Stade Lavallois) Maleh (c, fp) Pablo Rodriguez (a, fp) Oudin (c, fp) Faticanti (c, fp) Camarda (a, Milan) Ndaba (d, Kilmarnock) Sottil (a, Fiorentina)
Cessioni: Sala (d, fp) Karlsson (a, fp) Bleve (p, Carrarese) Rodriguez (a, Lech Poznan) McJannet (c, Ternana) Burnete (a, Juve Stabia) Baschirotto (d, Cremonese) Faticanti (c, Juventus Next Gen)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro