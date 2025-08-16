Tutto sul Lecce di Di Francesco: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Lecce del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 non senza dubbi considerando i tanti talenti portati, come sempre, dalle intuizioni del ds Corvino: dubbio a centrocampo tra Helgason e Berisha, in attacco Banda e Pierotti partono leggermente avanti ma attenzione a Tete Morente ed al nuovo acquisto Sottil. È arrivato anche baby Camarda per l'attacco, ma Krstovic per adesso è ancora tra i titolari della squadra pugliese: se resta il posto è suo, ma attenzione al mercato perché è uno dei nomi che si può spostare negli ultimi giorni.

LECCE (4-3-3) probabile formazione - Falcone; Veiga/Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason/Berisha; Pierotti, Krstovic/Camarda, Banda/Morente/Sottil.

CALCI PIAZZATI - Punizioni: Krstovic, Tete Morente, Ramadani, Gallo, Helgason

Corner: Tete Morente, Gallo, Ramadani, Helgason, Sottil

Rigori: Krstovic/Camarda

Acquisti: Perez (d, Curicò Unido) Kouassi (d, Stade Lavallois) Maleh (c, fp) Pablo Rodriguez (a, fp) Oudin (c, fp) Faticanti (c, fp) Camarda (a, Milan) Ndaba (d, Kilmarnock) Sottil (a, Fiorentina)

Cessioni: Sala (d, fp) Karlsson (a, fp) Bleve (p, Carrarese) Rodriguez (a, Lech Poznan) McJannet (c, Ternana) Burnete (a, Juve Stabia) Baschirotto (d, Cremonese) Faticanti (c, Juventus Next Gen)