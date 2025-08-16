Tutto sul Torino: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Torino di Urbano Cairo riparte dal nuovo allenatore Marco Baroni. La società piemontese è stata attivissima sul mercato sia in uscita che in entrata: sono arrivati Ngonge e Simeone dal Napoli, dove invece è partito Milinkovic-Savic. Al suo posto tra i pali ci sarà Israel, sulla destra classico ballottagio tra Lazaro e Pedersen, mentre al centro Ismajli, Coco e Maripan si giocano due posti. Il campione d'Italia Ngonge si candida a giocare in fascia, con l'altro nuovo Aboukhlal a sinistra; Gineitis è un jolly per più ruoli. Aspettando Duvan Zapata al 100% è arrivato Simeone dal Napoli, mentre Adams potrebbe anche giocare a supporto.

TORINO (4-2-3-1) probabile formazione - Israel; Lazaro/Pedersen, Coco/Maripan, Ismajli, Biraghi; Anjorin, Casadei; Ngonge, Vlasic/Adams, Aboukhlal; Zapata/Simeone.

CALCI PIAZZATI - Punizioni: Vlasic, Biraghi, Ilic, Coco, Lazaro. Corner: Vlasic, Biraghi, Lazaro, Ilic. Rigori: Zapata, Vlasic

Acquisti: Zakaria Aboukhlal (a, Tolosa), Tino Anjorin (c, Empoli), Ardian Ismajli (d, Empoli), Franco Israel (p, Sporting Lisbona), Giovanni Simeone (a, Napoli, prestito), Cyril Ngonge (a, Napoli, prestito), Saba Sazonov (d, Empoli, rientro dal prestito), Aaron Ciammaglichella (c, Ternana, rientro dal prestito), Mihai Popa (p, Cluj, rientro dal prestito), Come Balcot (d, Triestina, rientro dal prestito), Ange N'Guessan (d, NK Bravo, rientro dal prestito)

Cessioni: Samuele Ricci (c, Milan), Antonio Donnarumma (p, Salernitana), Vanja Milinkovic-Savic (p, Napoli, prestito), Sebastian Walukiewicz (d, Sassuolo, prestito), Demba Seck (a, Partizan, prestito), Pietro Pellegri (a, Empoli, prestito), Alessandro Dellavalle (d, Modena, prestito), Jonathan Silva (a, Padova, prestito), Marco Dalla Vecchia (c, Entella, prestito), Eljif Elmas (a, Lipsia, fine prestito), Borna Sosa (d, Ajax, fine prestito), Amine Salama (a, Reims, fine prestito), Karol Linetty (c, svincolato), Yann Karamoh (a, svincolato)