Udinese-Bologna, le formazioni: Zanoli in panchina, Ravaglia torna tra i pali
Sono state ufficializzate le formazioni di Udinese-Bologna, anticipo della 12ª giornata di Serie A in programma alle 15. Per i padroni di casa, confermata la presenza di Okoye in porta, sulla fascia destra a Zanoli viene preferito Ehizibue. A centrocampo presente Karlstrom nonostante il rientro tardivo dalla nazionale, davanti rientra Davis a far coppia con Zaniolo. Per quanto riguarda la compagine ospite, in porta rientra il secondo Ravaglia al posto dell'infortunato Skorupski, dopo la bella parentesi vissuta dal giovane Pessina contro il Napoli. In difesa trovano posto Casale e De Silvestri, con Lucumi tenuto a riposo, fuori anche Ferguson a centrocampo. In avanti, visti i tanti infortuni, occasione a sinistra per l'argentino Dominguez. Agisce da nove Castro.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueyé, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Piotrowski, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaic.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.
A disposizione: Pessina, Happonen, Bernardeschi, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Vitik, Sulemana.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
