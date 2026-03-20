Udinese cinica e spietata, Marassi espugnato: ko un buon Genoa

vedi letture

Colpo esterno dell’Udinese, che espugna il “Ferraris” battendo 2-0 il Genoa al termine di una gara cinica e ben gestita. La squadra di Kosta Runjaic ha saputo sfruttare al massimo le occasioni create, mentre i rossoblù guidati da Daniele De Rossi recriminano per un calcio di rigore prima assegnato e poi revocato dal direttore di gara Collu a inizio ripresa.

Beffa nella ripresa, Udinese letale

Dopo un primo tempo dominato dal Genoa, vicino più volte al vantaggio con Lorenzo Colombo, Vitinha e Ruslan Malinovskyi (colpita anche una traversa), l’episodio chiave arriva nella ripresa: il rigore tolto dal VAR spegne l’entusiasmo dei padroni di casa. Poco dopo, l’Udinese colpisce con Jurgen Ekkelenkamp, servito da Nicolò Zaniolo, bravo a sfruttare un’uscita non perfetta di Bijlow. Nel finale, con il Genoa sbilanciato in avanti, arriva il raddoppio firmato da Keinan Davis, che chiude definitivamente i conti e regala tre punti preziosi ai friulani.