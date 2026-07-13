Udinese, i dettagli del caso Zaniolo: galeotte furono le clausole. Tre club alla finestra

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Nicolò Zaniolo sembrava vicino al rinnovo con l'Udinese, ma alcune clausole hanno cambiato lo scenario: Juve, Milan e Bologna osservano.

In casa Udinese continua a far discutere la situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il trequartista, dopo le polemiche delle settimane scorse in seguito al riscatto dal Galatasaray senza prima un accordo sull'ingaggio, aveva trovato la quadra col suo agente pattuendo un contratto triennale da 1,8 milioni di euro col club friulano. Nei giorni scorsi, la ricostruzione di Tuttosport, l'Udinese avrebbe mandato una bozza di contratto piena di clausole che al giocatore non sono andate giù. Da qui il certificato medico e l'assenza dagli ultimi allenamenti. Una situazione che il suo agente proverà ancora una volta a risistemare, parlando col club.

Juventus, Milan e Bologna interessati a Zaniolo

Ma intanto altre società che già si erano interessate a lui restano alla finestra pronte a seguire l'evolversi della vicenda. Nello specifico si tratta della Juventus, che vedrebbe in Zaniolo l'alternativa a Brahim Diaz del Real Madrid. Il Milan, che è alla ricerca di rinforzi offensivi soprattutto nel caso in cui dovesse salutare Rafa Leao. E pure il Bologna, club che potrebbe affondare il colpo solo in caso di cessione di Riccardo Orsolini, scenario oggi non realmente concreto. Il 7 rossoblù però è ancora alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo del suo contratto e da qui a fine calciomercato non sono da escludere cambiamenti di scenari.