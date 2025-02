Ufficiale Udinese-Empoli, le formazioni: out Kristensen, Ehizibue dal 1'. Kouame titolare

Tutto pronto al BluEnergy Stadium per la sfida della 25^ giornata fra Udinese ed Empoli. Il tecnico friulano Runjaic conferma Sava in porta, con Kristensen lasciato fuori per far spazio a Ehizibue in difesa. Davanti come da attese la coppia Thauvin-Lucca, con Alexis Sanchez pronto eventualmente ad entrare a gara in corso.

Nell'Empoli spazio all'ultimo arrivato Marco Silvestri in porta, mentre davanti spazio a Kouame e Maleh a sostegno dell'unica punta Colombo. Di seguito le formazioni ufficiali.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto. All. Runjaic

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Kouame, Maleh; Colombo

A disposizione: Seghetti, Vasquez, Sambia, Kovalenko, Zurkowski, Tosto, Bembnista, Konate, Esposito. All. D'Aversa