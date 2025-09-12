Udinese, Nani su Zanoli: "Colpo all'ultimo? Mercato è difficile e complesso"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nicolò Zaniolo all'Udinese, ha preso la parola anche il direttore sportivo dei friulani Gianluca Nani. Queste le sue parole: "La trattativa è stata complessa per tanti motivi, alle 16:00 il presidente del Galatasaray ha telefonato a Zaniolo e in viva voce gli aveva detto che non si sarebbe mosso. Poi sul dopo potremmo scrivere un libro. La volontà del ragazzo è però stata decisiva".

Sul mercato, Nani ha aggiunto: "Abbiamo chiuso altre due operazioni come Zanoli e Gueye, spesso veniamo criticati per i colpi all'ultimo, ma è un mercato complesso e abbiamo raggiunto i target che avevamo cercato con mesi di anticipo. Zaniolo lo abbiamo cercato dopo l'addio di Thauvin, ma Miller erano 9 mesi per esempio che lo cercavamo. Quando abbiamo cercato Nicolò la montagna sembrava difficile da scalare, ma lui ci ha voluto fortemente, vuole tornare a livelli importanti e in nazionale, altre squadre si sono inserite