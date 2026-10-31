Ufficiale Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Gasperini

Udinese e Roma si affrontano alle 18 al Bluenergy Stadium. I giallorossi cercano una vittoria per restare in scia alle capoliste Inter e Lazio.

La Roma di Gian Piero Gasperini fa visita all'Udinese con l'obiettivo di conquistare tre punti e avvicinarsi nuovamente a Inter e Lazio, attualmente distanti quattro lunghezze. I giallorossi arrivano all'appuntamento dopo il successo per 4-2 contro il Cagliari all'Olimpico e sono ancora imbattuti in campionato. Situazione diversa per i friulani, reduci dal pareggio a reti bianche nel turno infrasettimanale contro il Parma e alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. La squadra di Kosta Runjaic ha finora conquistato una sola vittoria, peraltro in trasferta sul campo del Monza, mentre davanti al proprio pubblico ha raccolto un solo punto.

Udinese-Roma, le scelte di Runjaic e Gasperini

Runjaic si affida a Davis al centro dell'attacco, supportato da Zaniolo ed Ekkelenkamp. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Karlstrom e Miller, con Vojvoda e Kamara sulle corsie esterne. Davanti a Okoye, il terzetto difensivo sarà composto da Abankwah, Kabasele e Palma. Gasperini risponde con il consueto 3-4-2-1: Gollini tra i pali, Ghilardi, Ndicka ed Hermoso a comporre la linea difensiva. A centrocampo ci saranno De Roon e Cristante, con Molina e Wesley sugli esterni. In avanti Malen agirà da riferimento offensivo, con Soulé e Mora alle sue spalle.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulè, Mora; Malen.