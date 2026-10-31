Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Palladino e Juric
La decima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Monza. Tra le scelte dei padroni di casa spicca l'esclusione iniziale di Mbangula, reduce dalla tripletta realizzata a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale. Orsolini, invece, torna tra i convocati ma partirà dalla panchina, come già previsto alla vigilia. Il tridente offensivo sarà composto da Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi.
Monza, Juric sceglie Zeballos dal primo minuto
Sul fronte opposto, Juric concede una maglia da titolare a Zeballos, che completerà il reparto offensivo insieme a Dany Mota e all'inamovibile Varela. Una scelta che definisce l'assetto del tridente brianzolo per la gara d'apertura del nuovo turno di campionato.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Monza
Bologna (3-4-3): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Raffaele Palladino.
Monza (3-4-2-1): Thörnqvist; Kouadio, Lucchesi, Goglichidze; Birindelli, Foe-Ondoa, Colombo, Mangas; Dany Mota, Zeballos; Varela. Allenatore: Ivan Juric.
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