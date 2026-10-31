Varela-show, ma al Monza non basta: il Bologna la ribalta e aggancia il Napoli

Il Monza passa in vantaggio con Gustavo Varela, ma il Bologna reagisce e conquista i tre punti al Dall'Ara grazie alle reti di Pobega e Bernardeschi.

Il Bologna non si ferma, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e aggancia in classifica Juventus e Napoli. Dopo i successi in trasferta contro Cagliari e Milan, la squadra rossoblù torna a imporsi anche al Dall'Ara, superando il Monza per 2-1 in rimonta. A sbloccare il risultato è ancora una volta Gustavo Varela, che porta avanti gli ospiti trasformando un calcio di rigore assegnato al 5' dall'arbitro Zanotti per un fallo di Theate su Dany Mota, dopo una lunga revisione al VAR. Il Bologna reagisce e trova il pareggio poco dopo la mezz'ora: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Miranda, Pobega si fa trovare libero in area e batte Tornqvist con una splendida conclusione al volo di sinistro. Si va così all'intervallo sull'1-1.

Bernardeschi firma il sorpasso, Cutrone sbaglia il rigore del pareggio

La squadra di casa completa la rimonta in avvio di ripresa. Questa volta è Lucchesi a commettere un fallo ingenuo, trattenendo vistosamente Theate in area: dopo il controllo al VAR, Zanotti assegna il secondo rigore della partita, il primo in favore del Bologna. Dal dischetto si presenta Bernardeschi, che incrocia con il sinistro e supera Tornqvist, nonostante il portiere intuisca la traiettoria. Il Monza prova a reagire e nel finale ha l'occasione per ristabilire la parità. A poco più di dieci minuti dal termine, infatti, l'arbitro concede il terzo penalty del match, il secondo per i brianzoli. Sul dischetto va Cutrone, subentrato proprio a Varela, ma Skorupski si supera e neutralizza la conclusione, conservando il vantaggio rossoblù. Il risultato non cambia fino al triplice fischio, arrivato al 96': il Bologna festeggia così la terza vittoria consecutiva, mentre al Monza non basta l'ennesima rete di Varela.