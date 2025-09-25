Udinese, Zanoli: “Lavoro diverso rispetto a Napoli, ma mi sto trovando alla grande!"

Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese, arrivato da poco dal Napoli, è stato uno dei calciatori protagonisti della presentazione del Third Kit 2025/26 alla Milano Fashion Week e ai microfoni dei media presenti, tra cui TuttoUdinese.it, ha commentato così la divisa: "È una maglia particolare, splendente: siamo carichi per questa stagione e daremo tutto. La voglia di venire qua è stata tanta, la società e il mister mi hanno voluto fortemente".

Come si sente fisicamente?

"Non giocavo 90' da parecchio tempo, quelli giocati in Coppa Italia mi hanno aiutato molto. Io sono a disposizione del mister, sono sicuro che farà le scelte migliori per la squadra".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Vorrei fare una grande stagione, magari migliorando il risultato dell'anno scorso. Personalmente vorrei fare bene qui con questa maglia, magari lottando per raggiungere un piazzamento europeo".

Come procede il suo ambientamento?

"Mi sto trovando alla grande, sono carico per questa nuova avventura e - aggiunge a Sky Sport - non vedo l’ora di giocare. È un lavoro diverso rispetto a quello che facevo a Napoli, ma tutti mi stanno dando una grande mano per integrarmi al meglio. In spogliatoio sentiamo che si può fare bene, questo è un ambiente tranquillo che lascia il tempo di crescere, si può puntare in alto".