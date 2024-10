Under 21, infortunio per Viti dell'Empoli: salterà il Napoli?

vedi letture

Il difensore dell'Empoli Mattia Viti ha appena lasciato il ritiro dell'Italia Under 21. La Federazione registra l'indisponibilità del centrale e dovrebbe provvedere a comunicare il sostituto nelle prossime ore. In attesa di novità, possibile che Viti salti la gara col Napoli in programma alla ripresa il 20 ottobre.