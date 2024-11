Ufficiale Venezia-Parma, le formazioni: Pecchia esclude Bonny e sceglie Benedyczak

Alle 15 il calcio d'inizio di Venezia-Parma, sfida salvezza dove entrambe le compagini sono chiamate a vincere per provare un balzo in classifica che le faccia respirare nella lotta salvezza. Fabio Pecchia deve fare a meno di Adrian Bernabè, fermatosi nell'ultima sfida dei gialloblù contro il Genoa, mentre dall'altra parte Eusebio Di Francesco ha per una volta potuto scegliere sulla totalità della rosa (escluso Bjarkason, rientrato dallo stop, ma lasciato ancora a riposo in vista del recupero della sua miglior condizione).

Il tecnico lagunare lascia fuori, a sorpresa, Zampano in favore di Candela. Sorprese anche nel Parma, con gli esordi dal primo minuto di Leoni in difesa e di Benedyczak in attacco, con Bonny inizialmente out.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Parma.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Benedyczak