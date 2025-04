Ufficiale Verona-Genoa, le formazioni: Zanetti con l'11 di Torino, Zanoli dal 1'

Se qualche mese fa Hellas Verona-Genoa sarebbe stato uno scontro salvezza in piena regola, oggi è lo scontro fra una squadra che cerca gli ultimi scatti per poter essere tranquilla ed un'altra che già lo è con i suoi 38 punti. Confermata la coppia Sarr-Mosquera per i veneti, che in generale schierano, come aveva anticipato Zanetti in conferenza stampa, gli stessi undici che hanno fermato sul pari il Torino una settimana fa. Spazio a Vitinha fra i rossoblu, che si presentano con il portoghese, Zanoli e Miretti dietro all'unico riferimento Pinamonti. Solo panchina per Thorsby. Di seguito le scelte di Paolo Zanetti e Patrick Vieira per la sfida, che si gioca allo stadio Bentegodi: calcio d'inizio alle 15.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Onana, Messias, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Otoa, Kassa, Venturino

Allenatore: Patrick Vieira