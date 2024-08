Verona ko in Coppa Italia col Cesena, Zanetti: "Niente drammi, stiamo integrando i nuovi"

Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato dopo la sconfitta rimediata per mano del Cesena nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. 1-2 il risultato finale con i goal di Kargbo e Shpendi per gli ospiti, Tengstedt a tenere viva la speranza per l'Hellas nel finale.

Debutto amaro, il Cesena ha giocato lo scherzo?

"Primo tempo negativo che non mi aspettavo, ci deve far ragionare senza fare drammi perchè questo è il momento della costruzione e di integrare giocatori da poco arrivati, è normale che dia fastidio e dispiace per la gente che è venuta a vederci e ci ha comunque applaudito dandoci un bel segnale. Ci siamo complicati la vita prendendo due goal su due lanci, c'è da mettere a posto un aspetto più mentale che tecnico".

Diversi errori in fase di impostazione?

"Ho chiesto di giocare in verticale, serve un percorso continuo. In questa prima parte abbiamo fatto delle prestazioni altalenanti, penso alla Feralpi Salò, un approccio sbagliato alla gara, non possiamo permetterci di fare gare di rimonta".

Bene Livramento e Tengstedt?

"Chi è entrato ha fatto bene alzando la qualità, è normale che quando le partite si complicano poi ti devi sbilanciare, delle cose positive ci sono, non è tutto da buttare. Serve alzare la fiducia e alzare la consapevolezza nei nostri mezzi che è forse quello che oggi ci manca".