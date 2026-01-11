Ufficiale Verona-Lazio, le formazion: torna Giovane dal 1', Taylor subito titolare

vedi letture

Alle 18 il Verona ospita allo stadio Bentegodi la Lazio. Sono state diramate le scelte dei due allenatori, Paolo Zanetti e Maurizio Sarri, per le formazioni ufficiali. Il tecnico gialloblu schiera Giovane - partito dalla panchina contro il Napoli - nuovamente titolare: con lui Orban. In mediana spazio a Niasse, Gagliardini e Bernede, con Bradaric e Frese sulle due fasce. Torna Nelsson in difesa, con Bella-Kotchap e Valentini, davanti a Montipò.

Sarri risponde schierando subito Taylor titolare nei tre di centrocampo, con Vecino e Cataldi. Davanti tocca a Noslin, insieme a Isaksen e Cancellieri. Sulle due fasce in difesa spazio a Marusic e Pellegrini con la coppia Marusic-Gila in mezzo. Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Lazio

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Fallou, Al Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, N. Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari

Allenatore: Maurizio Sarri

