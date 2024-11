Verratti in Serie A? Spunta l’Inter: è il favorito in caso di cessione di Calhanoglu

vedi letture

Hakan Calhanoglu non si tocca, ma un veterano azzurro, che non ha mai giocato in top club di Serie A, è monitorato da vicino dal club nerazzurro.

Hakan Calhanoglu non si tocca, ma un veterano azzurro, che non ha mai giocato in top club di Serie A, è monitorato da vicino dal club nerazzurro. Se il centrocampista turco, per il quale Bundesliga e Premier League sono disposte a pagare profumatamente giocatore e club, soprattutto Bayern e Manchester City, dovesse decidere di concludere il suo matrimonio con l'Italia - otto anni tra Milan e Inter - i nerazzurri sarebbero costretti a cercare un sostituto di altissimo profilo.

Occhi sul Qatar

Il nome più chiacchierato - scrive il portale L'Interista - è quello di Marco Verratti, perno dell'Italia campione d'Europa e unico in grado, almeno sulla carta, di non far rimpiangere Calhanoglu. Verratti non sarà magari in linea con la filosofia di Oaktree, ma un giovane a basso costo non potrà mai sostituire Calhanoglu. Verratti, che si "accontenterebbe" di 4 milioni all'anno, sarebbe l'uomo giusto. E se il parametro zero risolvesse il contratto coi qatarioti dell'Al Arabi e arrivasse a gennaio per imparare schemi e dare una mano a mister Inzaghi?