Verso Napoli-Milan: Conceicao rinuncia a due giocatori

vedi letture

Domenica si torna in campo per Napoli-Milan alle 20.45 al Maradona. Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan. Ad oggi buone notizie per Sergio Conceiçao. Infatti, solo il terzino brasiliano Emerson Royal figura tra i giocatori indisponibili per gli infortunati.

Conceiçao ha recuperato sia Florenzi che Loftus-Cheek, con l'inglese che la settimana scorsa è tornato ad allenarsi in gruppo 61 giorni dopo l'ultima volta, giocando anche uno spezzone di gara contro il Como. L'elenco degli indisponibili:

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Yunus Musah: ammonito da diffidato contro il Como, salterà la gara contro il Napoli alla ripresa.