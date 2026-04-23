Zazzaroni: "Una cosa Lotito l'ha azzeccata: il ritorno di Sarri"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha elogiato Sarri dopo la conquista della finale di Coppa Italia da parte dei biancocelesti: "Una cosa, una, Lotito l’ha azzeccata anche quest’anno ed è il ritorno di Sarri al quale ha - sì - nascosto il blocco del mercato e qualche altro dettaglio meno influente, ma ha garantito la più ampia (...) libertà di azione e reazione. Per addolcire la pillola dei mancati acquisti gli ha addirittura allungato il contratto dopo pochi mesi con l’intenzione, immagino, di limitarne le uscite verbali.

Non c’è riuscito, naturalmente: Sarri è Sarri. Per tutta la stagione Mau ha preso appunti non solo in panchina e al momento giusto si è trasformato nel primo critico della società e di una stagione compromessa in partenza. Mentre le contraddizioni lotitiane si acutizzavano e esplodevano nella protesta dei tifosi, Sarri è andato per la sua strada provando a ottenere il massimo da una rosa monca, povera di realizzatori, e da giocatori poco adatti alla sua idea di gioco".