Colpo del Napoli Basket: è ufficiale l'arrivo dell'ex NBA Jeremy Pargo

Colpo per il Basket Napoli: la compagine partenopea ha ufficializzato oggi l'ingaggio di Jeremie Pargo, ex dei Golden State Warriors e dei Philadelphia 76ers. Così il presidente Grassi: "È stata una trattativa lunga,estenuante e difficile, ma alla fine, grazie alla disponibilità del giocatore, ed alla nostra infinita abnegazione, siamo riusciti a chiuderla positivamente. Far venire a Napoli Jeremy Pargo è stato il nostro primo ed unico obiettivo da raggiungere, dopo aver digerito con grande amarezza l’inevitabile addio di Mayo".