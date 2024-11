Ufficiale Napoli Basket, addio a Dreznjak: risolto consensualmente il contratto del croato

L'ala grande crota Dario Dreznjakm lascia il Napoli Basket. Di seguito la nota ufficiale del club partenopeo: "La S.S. Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il contratto che legava il Club all’atleta di nazionalità croata Dario Dreznjak.

La società azzurra ringrazia Dario per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale".