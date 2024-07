Ufficiale Napoli Basket, che colpo: firma l'americano Charles Manning Jr

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale, rilevando i diritti sportivi dal club EWE Baskets Oldenburg, con l’atleta USA Charles Manning Jr. La guardia di 198 cm, è nata nel 1998 a Riverhead (NY). Inizia la sua carriera nel proprio paese con i Florida South Western State. Prosegue nella NCAA il suo percorso con i LSU Tigers giocando due stagioni dal 2019 al 2021, per poi giocare nell’anno successivo con i South Alabama Jaguars. La sua prima esperienza in Europa è in Serbia, dove gioca la prima parte della stagione con i Metalac Valjievo e successivamente con la FMP Beograd dove gioca i play off scudetto.

Lo scorso anno si trasferisce in Germania dove disputa una grande prima parte di stagione con l’EWE Baskets Oldenburg: in 8 partite nella Bundesliga realizza 16.5 punti di media a partita, e 3.5 assist. Per Manning Jr. anche 10.3 punti con 4.3 rimbalzi e 4.0 assist in 4 partite di Basketball Champions League. La sua stagione si è interrotta anzitempo a causa di un infortunio ad un piede dal quale è oggi guarito.

Dichiarazione Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva della S.S. Napoli Basket:

“Charles Manning è un giocatore che porterà molta fisicità al perimetro. Ha una grande capacità difensiva ed offensiva. È un giocatore attualmente molto valido, ma riteniamo che possa avere un futuro ancora migliore. Una delle sue più grandi caratteristiche è quella di avere un’enorme apertura di braccia, di circa due metri. Manning può giocare nella posizione di guardia ed anche in quella di play. In sintesi un giocatore davvero completo e senza dubbio quello che cercavamo sul mercato.”

Dichiarazione di Charles Manning Jr:

“Sono davvero felice per questa nuova opportunità. Ringrazio tutta la società del Napoli Basket e sono molto emozionato di conoscere i tifosi napoletani ed iniziare la prossima stagione. Ora dobbiamo pensare a lavorare.”