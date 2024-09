Napoli Basket, domani la Supercoppa: presentate le maglie

Si è tenuta questo pomeriggio a Casa Napoli, nella prestigiosa e storica location di Palazzo Grassi a Bologna, la presentazione delle maglie ufficiali di gioco della S.S. Napoli Basket con le quali domani la squadra giocherà la semifinale di Supercoppa Frecciarossa contro la Virtus Bologna. All’evento, presentato dal Responsabile Marketing, Commerciale e Progetti Sociali della società azzurra Andrea Di Nino, hanno preso parte il Presidente Federico Grassi, l’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda, Guglielmo Esposito per Mosaiko Enterprise, Fausto Della Villa di Bey Studio società che ha creato il design della divisa di gioco e Gennaro Cozzolino Direttore Marketing di Givova, sponsor tecnico del Club. Particolarmente gradita alla manifestazione la partecipazione di ex grandi giocatori del Napoli Basket come Marco Bonamico, Francesco Cantamessi, Giampaolo Di Lorenzo, Achille Gelsomini, Maurizio Ragazzi e Massimo Sbaragli.

La splendida nuova maglia del Napoli Basket si illumina con i raggi che si collegano all’Argentina. Ci sono 41 raggi di sole, come i canestri della finale che hanno portato alla vittoria della Coppa Italia della stagione 2023-2024.

Dichiarazione del Presidente Napoli Basket Federico Grassi:

“Siamo davvero orgogliosi di aver inaugurato Casa Napoli a Bologna, affermando ancora di più il brand Napoli in tutta Italia. Presentare la maglia di gioco con la quale la squadra giocherà la Final Four di Supercoppa con la partecipazione degli ex giocatori del Napoli Basket, è stato davvero emozionante. Siamo stati davvero felici di aver omaggiato la nuova maglietta ufficiale ai grandi azzurri del passato.”

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda:

“Oggi presentiamo “Casa Napoli” con l’intento di dare continuità all’iniziativa lanciata a Torino, portando lo spirito partenopeo nel cuore di Bologna. Con questa apertura, vogliamo creare un ponte culturale tra la città che ci ospita e Napoli, legate da numerosi punti in comune e da una tradizione di accoglienza calorosa. “Casa Napoli” sarà un luogo dove si incontrano cultura, politica, arte e sport e dove si promuoverà il brand Napoli Basket, non solo come squadra, ma come simbolo di una città e di una società in crescita, bella e vincente, pronta a farsi apprezzare anche a Bologna, la basket city per eccellenza. Il nostro obiettivo è valorizzare il movimento sportivo, al di là dei risultati ottenuti sul campo, promuovendo una visione di sviluppo che abbiamo avviato a Torino e che oggi portiamo avanti con orgoglio qui a Bologna. L’iniziativa è stata un’intuizione del nostro Responsabile Marketing, Commerciale e Progetti Sociali Andrea Di Nino e continueremo a lavorare per far crescere e consolidare il brand Napoli Basket, dimostrando come il binomio tra sport e città possa diventare un modello di successo riconosciuto a livello nazionale.”