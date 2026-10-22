Tuttonapoli "Venderei a un napoletano", ma a chi fa riferimento ADL? Ecco chi è l'imprenditore in questione

Le parole di De Laurentiis su un possibile futuro acquirente napoletano riaccendono i riflettori sulla famiglia Aponte, fondatrice del colosso MSC.

Le parole di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità di preferire in futuro un acquirente napoletano a uno americano hanno riportato sotto i riflettori Gianluigi Aponte. Il suo nome è stato accostato più volte negli anni al Napoli e i rapporti con l'attuale presidente azzurro sono ottimi. Aponte, 86 anni, è nato a Sant'Agnello, in Costiera Sorrentina, ed è il fondatore della Mediterranean Shipping Company (MSC), diventata un colosso internazionale nel settore dei trasporti e delle spedizioni. Il suo patrimonio personale viene stimato tra 44,5 e 46,8 miliardi di dollari, mentre considerando anche la moglie Rafaela Diamant la ricchezza complessiva della famiglia supererebbe i 75-80 miliardi.

Aponte-Napoli, in futuro potrebbe essere Diego il protagonista

Un eventuale scenario futuro non riguarderebbe necessariamente in prima persona Gianluigi Aponte. Negli ultimi anni il fondatore ha infatti lasciato progressivamente spazio ai figli Diego e Alexa Aponte. Diego, 50 anni, è presidente del Gruppo MSC ed è co-proprietario della società insieme alla sorella Alexa, 54 anni, dopo il passaggio generazionale voluto dal padre. Qualora un giorno la famiglia decidesse realmente di interessarsi all'acquisto del Napoli, potrebbe dunque essere proprio Diego a rappresentarla direttamente nell'operazione. Al momento non viene indicata alcuna trattativa: il collegamento nasce dalle parole di De Laurentiis e dai rapporti esistenti con gli Aponte. Il profilo, però, conduce a una delle famiglie imprenditoriali più ricche al mondo e con profonde radici campane.