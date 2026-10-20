Politano a Sky: “Qualcuno dice che siamo vecchiotti, ma la gamba c'è! Prendiamo troppe imbucate”

Politano dopo Napoli-Bodø/Glimt: la reazione con gol e assist, le critiche sull'età della rosa e i problemi difensivi.

Il Napoli torna a vincere in Champions League superando il Bodø/Glimt per 4-3 e Matteo Politano si prende la sua rivincita dopo le difficoltà delle ultime settimane. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, l'esterno azzurro ha rivendicato la propria reazione, impreziosita da un gol e un assist, sottolineando l'importanza di assumersi le responsabilità nei momenti negativi. Politano ha poi risposto alle critiche sull'età media della squadra, senza nascondere le preoccupazioni per i troppi gol subiti. “Io cerco sempre di assumermi le mie responsabilità quando sbaglio, mettendoci la faccia, perché è giusto quando giochi in un club così importante. Sono contento di aver reagito bene, con gol e assist, farlo in una piazza come Napoli non è semplice”.

Cosa vi siete detti in questi giorni?

“C'eravamo parlati in settimana, volevamo decidere che campionato fare sia in Serie A che in Champions. Oggi c'è stata la risposta, anche se abbiamo preso qualche gol di troppo, però se ne fai uno in più va bene. Siamo una squadra forte, qualcuno dice che siamo un po' vecchiotti, ma la gamba c'è. Adesso c'è la Roma e dobbiamo continuare a vincere perché vincere aiuta a vincere”.

In campo avvertite una sensazione di fragilità?

“A volte c'è la percezione di arrivare sempre con quel pizzico di ritardo, quando ti iniziano a far correre non è mai bello. Prendiamo troppe imbucate facilmente, quando trovi squadre forti diventa dura poi ripartire”.