Tuttonapoli Napoli-Bodo/Glimt, probabili formazioni: Allegri valuta il ritorno al 4-3-3. Le scelte

Napoli-Bodø/Glimt, le probabili formazioni: Massimiliano Allegri valuta il ritorno al 4-3-3, con diversi ballottaggi ancora aperti

Il Napoli torna in campo in Champions League dopo la sconfitta contro il Villarreal. Martedì 20 ottobre alle ore 21:00, gli azzurri ospiteranno il Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona per la terza giornata della fase campionato. La squadra di Massimiliano Allegri, ancora ferma a zero punti dopo le prime due partite europee, è chiamata a reagire anche al ko in campionato contro il Venezia. Di fronte ci sarà la formazione norvegese di Kjetil Knutsen, reduce dalla prestigiosa vittoria contro il Borussia Dortmund.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri attraversano un momento particolarmente complicato, con cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali tra tutte le competizioni. In Champions League sono arrivati due ko, contro Arsenal (0-1) e Villarreal (3-1), mentre in campionato l'ultima battuta d'arresto è stata quella sul campo del Venezia, vittorioso per 1-0. Il Napoli è ancora alla ricerca dei primi punti europei e non può permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere il proprio cammino nella competizione. Allegri dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo.

Come arriva il Bodø/Glimt

Il Bodø/Glimt arriva al Maradona con tre punti conquistati nelle prime due giornate di Champions League. Dopo il pesante 5-0 subito all'esordio contro il Bayern Monaco, i norvegesi si sono riscattati battendo 1-0 il Borussia Dortmund grazie alla rete di Fredrik Sjøvold. La squadra di Kjetil Knutsen, alla guida del club dal 2018, è reduce anche dal successo per 2-0 contro l'HamKam nel campionato norvegese, giunto ormai nella sua fase conclusiva. Il Bodø ha costruito negli anni una precisa identità tattica, basata su un calcio organizzato, costruzione dal basso, combinazioni rapide e pressing coordinato.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri valuta il ritorno alla difesa a quattro dopo le ultime uscite con il 3-4-2-1. Davanti a Meret dovrebbe esserci la coppia centrale composta da Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Spinazzola a sinistra. A centrocampo Lobotka è il riferimento in regia, in zona più avanzata spazio a De Bruyne e McTominay, quest'ultimo in ballottaggio con Gilmour. In attacco Hojlund è intoccabile, sull'esterno destra torna Politano mentre a sinistra Lang è in vantaggio su Giovane. Sono finiti ai box Neres e Alisson Santos, che si aggiungono alle assenze di Buongiorno, Vergara, Favasuli e Marianucci (fuori lista).

Le ultime sul Bodø/Glimt

Kjetil Knutsen dovrebbe confermare l'ossatura della squadra che ha battuto il Borussia Dortmund, con il 4-3-3 come sistema di riferimento. Tra i pali spazio ad Haikin, mentre in difesa Sjøvold e Bjørkan agiranno sulle corsie esterne, con Gundersen al centro e il ballottaggio tra Aleesami e Bjørtuft per l'altra maglia. A centrocampo confermati i riferimenti Berg, Fet e Auklend. Nel tridente offensivo Hauge partirà dalla sinistra, con Helmersen al centro. Da valutare invece Blomberg, alle prese con un problema fisico rimediato nell'ultima gara di campionato: qualora non dovesse recuperare, pronto Brynhildsen.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Meret-Milinkovic-Savic 55-45%, Olivera-Spinazzola 55-45%, McTominay-Gilmour 55-45%, Lang-Giovane 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Vergara, Neres, Alisson Santos, Marianucci (fuori lista), Favasuli (fuori lista)

BODØ/GLIMT (4-3-3) probabile formazione: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Aleesami, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen

Ballottaggi: Aleesami-Bjørtuft 55-45%, Blomberg-Brynhildsen 55-45%

Infortuni: Ejvan, Mikkelsen, Riisnaes, Sjong

Le statistiche chiave

Il Napoli è ancora fermo a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League, con un gol realizzato e quattro subiti. Gli azzurri non vincono da cinque partite nella competizione, con un pareggio e quattro sconfitte. Il Bodø/Glimt ha invece conquistato tre punti, realizzando un gol e subendone cinque: dopo il pesante ko contro il Bayern Monaco, ha battuto il Borussia Dortmund. La formazione norvegese aveva inoltre eliminato l'Inter nei playoff della scorsa Champions League, vincendo entrambe le sfide. Per il Napoli sarà la decima partita stagionale tra tutte le competizioni, mentre il Bodø ha già disputato 23 gare nel proprio campionato, iniziato a marzo.

Dove seguirla

Diretta TV su Sky Sport, streaming su NOW e Sky Go, diretta testuale su TuttoNapoli.net e reaction e opinioni live su Radio Tutto Napoli