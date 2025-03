Ag. Marianucci annuncia: "Affare col Napoli quasi fatto. Siamo in parola con l'Empoli"

È stato fortemente accostato a Napoli negli ultimi giorni, adesso arrivano conferme ufficiali sulla possibilità che Luca Marianucci passi dall'Empoli a vestire la maglia azzurra. Infatti il suo procuratore Mario Giuffredi ha parlato al Palermo Football Conference confermando l'operazione in corso e annunciando l'imminente chiusura. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Siamo in parola col Napoli, sia noi che rappresentiamo il calciatore che l'Empoli. L'affare è praticamente chiuso".

I dettagli.

Affare da 9 milioni per il difensore dell’Empoli che compirà 21 anni il prossimo 23 luglio. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate per il difensore classe 2004 (un metro e 94, capace di giocare anche da terzino) che era stato inserito anche nell’elenco dei pre-convocati di Spalletti per l’Italia.